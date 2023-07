Verhandlung gegen Umweltschützer in Niort

In einem Sammelverfahren hat das Amtsgericht in Niort am 27. Juli vier junge Männer wegen der Teilnahme an einer illegalen Versammlung, Hehlerei beziehungsweise Sachbeschädigung zu Bewährungsstrafen von zwei bis vier Monaten in drei Fällen und zu einem Jahr Haft verurteilt. Letzteres Urteil betraf den vom Hamburger G20-Gipfel bekannten Loïc, der die Strafe mit einer Fußfessel verbüssen wird. Vor dem Gericht demonstrierten rund 300 Linke einem Aufruf der Initiative Bassines Non Merci. Es wurde zur Fortführung der Proteste aufgerufen, unter anderem beim Convoi de l'eau ab Sainte-Soline und dem Treffen kleinbäuerlicher und ländlicher Kämpfe in Bure zum Monatsende. Das Urteil gegen die vier ist noch nicht Rechtskräftig. (LS)