Vivien Goldman im Interview...

...mit Eva vor ihrem Auftritt im Slow Club am 07.06.2025 Die Punk-Professorin und Ikone Vivien Goldman u.a. bekannt als Musikerin (The Flying Lizards, The Slits etc.), Autorin (u.a. "Die Rache der She-Punks: Eine feministische Musikgeschichte von Poly Styrene bis Pussy Riot") und Bob Marley-Vertraute und -Biografin kommt im Juni 2025 für einige Auftritte zurück nach Deutschland.Das letzte Musik-Album der umtriebigen Lady namens "Next Is Now" erschien 2022, die deutsche Übersetzung ihres Buches "Die Rache der She-Punks" 2021, kurz darauf folgte die entsprechende Compilation auf Vinyl. Im Herbst 2024 erschien ihr neuestes Buch "Rebel Musix, Scribe on a Vibe: Frontline Adventures Linking Punk, Reggae, Afrobeat and Jazz". Rebel Musix vereint die besten Texte aus Vivien Goldmans Karriere als bahnbrechende Musikautorin bei der Sounds, NME, Melody Maker und anderen Musikpublikationen aus ihren vier Jahrzehnten an der Front der radikalen Subkultur.Von den Anfängen in den Siebzigerjahren, wo sie in Brixton und Notting Hill mit den Slits, Dennis Bovell und John Lydon in Squats abhing bis hin zu Downtown New York, Lagos mit Fela Kuti und Kingston, Jamaika mit Bob Marley und Lee „Scratch“ Perry - Goldman bereiste die ganze Welt, lebte an den verschiedensten Orten und traf die wichtigsten Musiker*innen der verschiedenen Jahrzehnte und Musikstile. Die gesammelten Werke dokumentieren die Karriere einer Schriftstellerin, die immer bereit war, sich dem Sound der Straße und des Untergrunds zuzuwenden, sei es Punk, Reggae, Funk oder Afrobeat.Vivien Goldman war und ist ihrer Zeit als radikal-feministische Denkerin und Künstlerin in vielerlei Hinsicht voraus. Eine Musikerin, Künstlerin, Journalistin und Schriftstellerin, die schon immer nah am Beat der Zeit war und deren Einfluss auf die Popkultur noch immer aktuell und allgegenwärtig ist. Ihre Auftritte versprechen eine interessante Mischung aus Lesung, Talk und Musikperformance zu werden.