Von Auschwitz zur "neuen" Rechten

In unserer Junisendung erwarten Euch folgende Themen:

Wir hatten die Ehre, mit der Holocaustüberlebenden und ehemaligem Mitglied des Mädchenorchesters im KZ Auschwitz, Esther Bejerano zu sprechen. Wir hören Ausschnitte aus diesem Gespräch. Es geht um Rassismus weltweit, die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit und die „neue“ Rechte.

Außerdem sprechen wir mit Madita von Each One Teach One (EOTO) in Berlin, die sich für die Interessen Schwarzer, Afrikanischer und Afrodiasporischer Menschen in Deutschland und Europa einsetzt.

Und zu guter Letzt gibt es wie üblich Aktuelles aus dem Quartier mit den Neuigkeiten aus Weingarten auf die Ohren.

Mer huna men.