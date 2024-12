Am Sonntag gab es Grund zu Feiern: Das Assad Regime in Syrien wurde gestürzt.

Gleichzeitig ist die Lage und wie es weiter geht im Moment unsicher.

Wir sprechen in der aktuellen Redaktion mit unserem Mitredakteur Jan, ehemaligem türkei Korrespondent, über das aktuelle Machtvakuum und relevante Akteure vor Ort.