"Was an solidarischen Beziehungen entsteht, ist gut"

Am 5. Dezember ist Tag des Ehrenamtes. Eigentlich soll gefeiert werden, aber seit einigen Jahren häuft sich die Kritik am Ehrenamt. Die Ehrenamtlichen füllen nämlich zunehmend Lücken des Sozialstaates, zum Beispiel in der Grundversorgung. Mit Nikola und Uwe vom Medinetz Freiburg haben wir über ihre Forderungen nach einem solidarischen und sinnvollen Ehrenamt gesprochen.

Mehr Infos zum Medinetz und zur für den 5. Dezember geplanten Protestaktion findet ihr unter

http://www.medinetz.rasthaus-freiburg.org/

https://www.facebook.com/events/1219150398131062/