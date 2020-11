Das Feminismus nicht ein reines popkulturelles Phänomen sein darf, sondern auch radikale Kritik am bestehenden äussern muss schreibt die Antifaschistische Jugend Freiburg in ihrem neuen Text „We should all be feminists“ – Aber bitte doch nicht so. Wir haben uns mit zwei aus der Gruppe über ihren Text, der Wahrnehmung von Feminismus und welche Rolle Männer einnehmen können unterhalten.