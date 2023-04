"Ich glaube, es steht nichts im Wege, daß die tatsächlich Feminismus irgendwann verbieten."

In dem Interview geht es um Repression und Widerstand in Russland während des Ukraine Krieges.

Wir haben die letzten Male schon berichtet über den relativ unbekannten feministischen Widerstand des Netzwerks FAR, feminist antiwar resistance. Mit einer großen Bandbreite von Aktionen, - von Flyer Auslegen bis zum Sprengen von Bahngleisen, um Kriegsnachschub zu verhindern, - ist dieser Widerstand seit einem Jahr aktiv.

Letzten Mittwoch ging es dann um eine aktuelle Nachricht, dass es eine Gesetzesinitiative gäbe, die Feminismus unter die Terrorgesetze fassen soll.

Dazu haben wir ein Interview mit Svetlana geführt, sie ist von Radio Ech ( Radio Ech ist die ihalbstündige deutsche Ausgabe der russischen Redaktion von Radio dreyeckland in Freiburg).

Sie teilt in dem Gespräch mit uns Informationen, persönliche Einschätzungen, Erfahrungen und persönliche Blickwinkel:

zu Repression und Widerstand in Russland und sie berichtet über einzelne Beispiele von Feminist*innen und deren Positionierungen und Entscheidungen sich im Krieg zu verhalten.

Das Gespräch wurde Montag im Studio aufgenommen und etwas gekürzt.

s.g.