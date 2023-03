Über ein Jahr feministischer Widerstand in Russland gegen den Krieg in der Ukraine

Schon in den ersten Tagen des Ukraine Krieges im Februar 2022, trat

FAR also Feminist Antiwar Resistance , als die erste Organisation in

Russland offen auf, um sich gegen den Krieg in der Ukraine

auszusprechen. Sie veröffentlichten ein Manifest, in dem sie an alle

russischen, aber auch weltweit an Feministinnen appellierten, sich den

Antikriegs-Kampagnen in Russland anzuschließen.

das Manifest wurde

> Bis heute in dreißig Sprachen übersetzt.

FAR, der feministische Widerstand in Russland gegenden Krieg gilt momentan als der radikalste, der am besten organisierte, der

kreativste, aber auch als der am meisten verdrängte. Dieser Widerstand von FAR ist nicht nur in Russland verdrängt, er

ist auch hier weitgehend unbekannt auch in linken und feministischen

Kreisen.

Ein Bericht zu einem Jahr Widerstand gegen Krieg, Patriarchat, Autoritatismus und Militarismus., zu Aktionen von Flyern bis Bahnguerilla gegen Krieg.

Es gibt auch einen deutschsprachigen Telegramkanal



t.me/femagainstwar_german

s.g.