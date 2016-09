Am Samstag, den 17. September, fand in Weil am Rhein der Sternmarsch für "ein tolerantes und freidliches Miteinander" statt. Anlass für die Gründung des Bündnisses "Aktion Miteinander" und die Veranstaltung war ein für das kommende Wochenende geplanter Aufmarsch der Rechten.

Über das Bündnis und den Sternmarsch haben wir mit Gregor Höll, einem der OrganisatorInnen, gesprochen.

Weitere Informationen finden sich unter: http://www.aktionmiteinander.de