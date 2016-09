"Das sind doch nur Schmierereien"

In der Nacht auf den 4.September war das soziokulturelle Zentrum Nellie Nashorn in Lörrach Zielobjekt von Nazi-Schmierereien. Nellie Nashorn besteht seit Ende der 80er Jahre und es gibt dort eine Kleinkunstbühne, eine Kulturkneipe, mehrere Seminar- und Proberäume sowie verschiedene Festivals. Cornelia Kneser, Vorstandsmitglied von Freunde des Nellie Nashorn – Verein zur allgemeinen Förderung der Soziokultur e. V., hat mit uns darüber gesprochen, was nach den Schmierereien passiert ist.

Im Nellie Nashorn gibt es übrigens eine Aktionsgruppe gegen rechts, die im November eine Aktionswoche veranstaltet. Die Gruppe freut sich über neue Mitglieder.



In einer Pressemitteilung sehen die Nashörner die Schmierereien als die jüngste in einer Reihe von Straftaten mit rechtem Hintergrund in der Region: ein Drohbrief gegen das Mitglied des Lörracher Gemeinderates Matteo Di Prima, die zweimalige Brandstiftung an einer Asylbewerberunterkunft in Weil am Rhein (6.10.2015, 31.8.2016), die rassistische Bedrohung einer Familie in Weil-Friedlingen (laufendes Verfahren) sowie massive Drohungen gegen eine Journalistin aus der Region...



In der Region hatten Nazis für Samstag, den 24. September, angekündigt sich in Weil am Rhein zu versammeln. Mittlerweile haben sie den Aufmarsch abgesagt; was eine Folge der antifaschistischen Mobilisierung sein kann. Die „Tag der europäischen Völker“-Demo soll im November nachgeholt werden. Trotz des abgesagten Naziaufmarsches findet am 24. September eine Antifa-Demo in Weil am Rhein statt. Los geht es um 14 Uhr im Rheinpark in Friedlingen. Von Freiburg aus gibt es eine gemeinsame Zuganreise.

Bereits letzte Woche gab es in Weil am Rhein einen Sternmarsch für ein tolerantes und friedliches Miteinander: Weiler*innen gingen auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen für Vielfalt und Toleranz.