Nelly Nashorn in Lörrach fordert breites demokratisches Bündnis gegen Neonazismus im Dreyeckland am Hochrhein

Bereits in der Nacht auf am 4.September war das grosse soziokulturelle Zentrum "Nelly Nashorn" in Lörrach Zielobjekt für nazistische Schmierereien. Das Kulturzentrum Nellie Nashorn zeigt sich am Montag "überwältigt von der Vielzahl an

Solidaritätsbekundungen, die uns in sehr kurzer Zeit erreicht haben. Diese haben uns aus allen demokratischen politischen Lagern erreicht, von sämtlichen regionalen politischen Mandatstägern in Bund, Land und dem Lörracher Gemeinderat sowie einer Vielzahl zivilgesellchaftlicher Organisationen."

Die Nashörner sehen die Schmierereien nur als jüngste in einer Reihe von Straftaten mit rechtem Hintergrund in der Region: Drohbrief gegen das Mitglied des Lörracher Gemeinderates Matteo Di Prima, zweimalige Brandstiftung an einer Asylbewerberunterkunft in Weil am Rhein (6.10.2015, 31.8.2016), Rassistische Bedrohung einer Familie in Weil-Friedlingen (laufendes Verfahren), massive Drohungen gegen eine Journalistin aus der Region etc..

Geradezu sehen sie es aber auch als Bestätigung ihrer soziokulturellen Tätigkeit. Denn: "Wir sehen in Kultur etwas Erworbenes, nichts Ererbtes. Kulturen verändern sich im lebendigen Austausch mit anderen Kulturen. Wir stehen als soziokulturelles Zentrum seit 30 Jahren für demokratische Teilhabe, kulturelle Toleranz und weltanschauliche Unabhängigkeit ein. Bedrohung und Gewalt ebenso wie die dahinter stehenden völkischen und rassistischen Vorstellungen sind unvereinbar mit unserem Selbstverständnis – und fordern uns heraus, dagegen Stellung zu beziehen".

Sie finden, dass die Häufung rechter agressiver Aktivitäten nach einem breiten Bündnis für Demokratie ruft. Wir werden uns für eine Vernetzung der gesellschaftlichen Akteure und eine Bündelung der Kräfte in diesem Sinne einsetzen. Wir werden im Nellie Nashorn auch längerfristig in verschiedenen Formaten daran arbeiten, wie wir demokratiefeindlichen Strömungen in unserer Gesellschaft begegnen können.