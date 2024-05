Weitere Antifaschistin in Untersuchungshaft

Nachdem im Frühjahr 2023 Antifaschist*innen aus ganz Europa nach Budapet reisten, um gegen das alljährliche "Heldengedenken" der Neonazis vorzugehen, versucht seitdem die ungarische Justiz zahlreiche Aktivist*innen in Ungarn vor Gericht zu stellen. Dazu bedient sich die ungarische Justiz des europäischen Haftbefehls. Am 06.05.2024 traf es nun die 29-jährige Hanna aus Nürnberg. Sie wurde festgenommen, Untersuchungshaft angeordnet.

Noch am Abend des 06. Mai, zeigten rund 250 Menschen in Nürnberg Gostenhof ihre Solidarität mit der Festgenommen und protestierten gegen die Verhaftung.