Welt-Konzerne in die Verantwortung zwingen für die Welt!

In der Welt geht ums Geld. Menschenrechte und Umwelt bleiben im Wirtschaftsgeschehen außen vor.

Die Konzernverantwortungsinitative wurde vor einen Jahr in der Schweiz gestartet um Konzerne mit Sitz in der Schweiz an ihre Verantwortung zu erinnern. Falls das Schweizer Wahlvolk 2019 den vorstoß billigt könnte es für die Unternehmen teuer werden gegen Menschenrechte und Umwelt Profite zu erhöhen.

Inzwischen kommen die Politik der Initiative entgegen und will schon mal das Aktienrecht ändern.

RDL sprach mit Oliver Heimgartner.

https://konzern-initiative.ch/