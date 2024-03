Welten auseinander - Julia Franck

Julia Franck lässt uns an ihren subjektiven, schmerzvollen und lebendigen Erinnerungen teilhaben. Es ist eine Autofiktion, ihre veränderliche Sicht auf ihr Leben. Geboren in Ostberlin übersiedelt sie mit Mutter und Schwestern mit 8 Jahren in den Westen, landet erst im Auffanglager dann auf einem Bauernhof in Schleswig Holstein. Es sind chaotische Zustände und ein liebloses Zuhause. Die Schülerin zieht nach Westberlin und hält sich mit Putzjobs über Wasser. Julia Franck schreibt über Trauer und Scham und über das Heilsame von Literatur und Schreiben. Rosmarie von Pressentin hat das Buch gefallen: