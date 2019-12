Wenn die Jugendhilfe endet

Care leaver sind Personen, die in stationärer Jugendhilfe aufgewachsen sind, wie beispielsweise einem Heim oder einer Pflegefamilie. Da die Jugendhilfe oftmals abrupt endet und viele Care Leaver ohne familiäres Netzwerk sind, sind sie in dieser Situation oftmals auf sich alleine gestellt.

Care leaver organisieren sich deshalb auch selbst, um sich gegenseitig zu unterstützen und Aufmerksamkeit auf ihre Situation zu ziehen. Dies zum Beispiel in dem Netzwerk Care Leaver e.V.. Neben dem plötzlichen Wegfallen eines Unterstützungsnetzwerks kritisieren sie beispielsweise die Kostenheranziehung junger Menschen in der stationären Hilfe: damit müssen sie 75% ihres Gehalts, beispielsweise in der Ausbildung, an das Jugendamt abgeben.