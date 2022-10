Update zu den Tarifverhandlungen der Psychotherapeut*Innen in Ausbildung

Bereits zweimal berichtete Radio Dreyeckland über den Streik der psychologischen Psychotherapeut*Innen in Ausbildung (PiA) an den Unikliniken in Baden-Württemberg. Dieser ist am Dienstag, den 11.10. in eine weitere Runde gegangen, nachdem immer noch kein für die PiAs akzeptables Angebot vonseiten der Arbeitgeber kam.



Die PiAs haben ein abgeschlossenes Studium, werden aber im Rahmen ihrer Ausbildung als Praktikant*innen angestellt und bekommen nur die Hälfte des Gehalts, das ihnen ihrer Qualifikation nach zustehen wuerde. Sie fordern, dass sie von den Kliniken das Gehalt ausgezahlt bekommen, das ihnen entsprechend ihrer Ausbildung und der gearbeiteten Stundenzahl zusteht.



Heute spricht Lukas mit einer Psychologin, die uns hinter die Kulissen mitnehmen kann: Wie wird die Unzufriedenheit einiger mit ihrer Bezahlung zu einem Thema, mit dem sich eine Gewerkschaft auseinandersetzt? Wie wird die Psychotherapie in unseren Kliniken von den Ausbildungsbedingungen beeinflusst? Und was macht es eigentlich mit Psychotherapeut*Innen in Ausbildung, wenn sie von der Arbeit, die sie Tag für Tag erbringen, ihren Lebensunterhalt nicht bezahlen können?