Fingerzeig der Badischen Zeitung auf die Jugendbehörden, die nichts gemacht hätten

Am Dienstag ging in Freiburg der Prozess gegen Hussein K. weiter, der wegen sexueller Gewalt und Mordes an einer Studentin angeklagt wird. Der Fall sorgte bundesweit für Aufmerksamkeit, nicht so sehr wegen der grausamen Art der Gewalt gegen eine Frau, sondern viel eher weil es sich bei dem Angeklagten um einen afghanischen Asylbewerber handelt. Doch anders als bei den ersten Prozesstagen berichtet die Badische Zeitung heute in einer einzigen Spalte.

Für Radio Dreyeckland hat Michel den gestrigen Prozesstag beobachtet. Matthieu fragte ihn zunächst, was das Gericht von den zwei Mitarbeitern der Jugendämter wissen wollte, die als Zeugen befragt wurden.