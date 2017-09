Angeklagter gesteht im wesentlichen die Tat

Am heutigen Montag geht der Prozess wegen der Vergewaltigung und des Mordes an der Studentin Maria L. weiter, die Ende 2016 tot in der Dreisam gefunden wurde. Angeklagt ist ein afghanischer Asylbewerber, weswegen sich die Öffentlichkeit besonders für diesen Fall interessiert. Beim ersten Prozesstag vergangene Woche ging es ausschliesslich um die Angaben zur Person des Angeklagten und zu seiner Biografie. Dabei hatte er insbesondere zugegeben, dass er zum Tatzeitpunkt schon 18 und damit volljährig war. Matthieu sprach mit RDL-Redakteur Michel, der das Verfahren für Radio Dreyeckland beobachtet. Er hat ihn zunächst gefragt, worum es am heutigen Prozesstag konkret ging. Für die schlechte Qualität der Telefonverbindung bitten wir um Verzeihung.