Aussagen zur Person: Angeklagter gesteht Volljährigkeit

Am gestrigen Dienstag begann der Prozess zur Vergewaltigung und zum Mord an der Studentin Maria L., die Ende 2016 in der Dreisam gefunden wurde. Angeklagt ist ein afghanischer Asylbewerber, weswegen sich die Öffentlichkeit besonders für diesen Fall interessiert. Neben zahlreichen Medienvertreterinnen stand viel interessiertes Publikum Schlange vor dem Landgericht. Vor dem Gebäude zeigten ausserdem die Präsenz der AfD-Jugendorganisation und eine feministische Gegenkundgebung die politische Brisanz des Kriminalfalls. Beim ersten Prozesstag ging es ausschliesslich um die persönlichen Angaben und um die Biografie des Angeklagten. Das Gericht entschied dabei, die Öffentlichkeit von den Angaben zur Sexualbiografie des Angeklagten auszuschliessen. Im Morgenradio sprach Matthieu mit Michel, der den ersten Prozesstag für Radio Dreyeckland beobachtet hat.