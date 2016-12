Zynischer AfD Versuch Aufklärung eines Tatverdächtigung zu Anti-Merkel-Kampagne zu missbrauchen, scheitert an 300 linken Gegendemonstranten

Es gibt politische Versuche, die in ihrer abscheulichen Bodenlosigkeit und Ekelhaftigkeit gegenüber den trauernden Angehörigen und Freunden der in Freiburg studierenden Medizinstudentin Maria L. nicht überbietbar sind. Die AfD aus dem Freiburger Großraum versuchte aus der am 3.12.16 bekanntgemachten Identifizierung eines jugendlichen Tatverdächtigen, der aus Afganistan geflohen ist, in ihre politiche Kampagne "Merkel muss weg" umzusetzen.

Ausgerechnet die Partei also, die durch ihre Funktionäre und selbst in Ihrem Stuttgarter Bundesprogramm gegen die "Gutmenschen" hetzt, die angeblich Deutschland "umvolken" wollen und deren "Willkommenskultur" für alles Böse also auch diese Vergewaltigung und Tötung angeblich verantwortlich sei, versucht nun aus der Trauer von Angehörigen politisches Kapital zu schlagen. Also gegen Menschen also, die sie sonst ununterbrochen verhetzt. Gegen Menschen, die sich in internationaler Solidarität in Afrika wie Deutschland engagieren! Dem Greuel par exellence der AfD also.

Initiator der mit 15-30 teilnehmenden AfDler eher mickrigen AfD Spontan- Kundgebung auf der Südwestecke des Freiburger Münsterplatzes war Reimond Hoffmann. Der aus Steuermitteln finanzierte Mitarbeiter der Stuttgarter AfD Landtagsfraktion, einer der burschenshaftlichen Ziehkinder des Freiburger Rechtsanwaltes Mandic wohnte in Umkirch. Er geriert sich als bezahlter Funktionär als sehr rühriger Vernetzer von Identitären, PEGIDA und JA nach Antifa Recherchen (1 und 2)

Freiburg braucht keine AfD!

Seine Sonntags Kundgebung scheiterte nun aber am Protest von 300 aus allen Spektren der Freiburger Linken. Am Rande wurde ein Zivilpolizist bei dem Polizeigeschützten Abmarsch des Hoffmann mit Pfefferspray verletzt. Der Mitarbeiter der AfD Landtagsfraktion hatte den Schutz seiner spontan geplanten Verhetzungskundgebung nämlich in Absprache mit dem Polizeipräsidium durch die Alarmhundertschaft organiseren lassen. Angesichts der massiven Proteste musste Hoffmann trotz versuchter Rednerpose jedoch als schlappmachender Verhetzer von Dannen ziehen.