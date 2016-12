BKA bestätigt Übereinstimmung der Fingerabdrücke

In einer gemeinsamen Presseerklärung gaben heute morgen Staatsanwaltschaft Freiburg und das Polizeipräsidium Freiburg bekannt: "zwischenzeitlich liegt die Mitteilung des Bundeskriminalamts vor,welches bestätigt, dass die Fingerabdrücke des Mannes, welcher in Griechenland verurteilt worden sein soll, identisch sind mit dem dringend Tatverdächtigen im Mordfall der 19jährigen Studentin."

Nach einem Bericht des Sterns war zu Wochenanfang bekannt geworden, dass an Hand eines Fotos, die Pflichtverteidigerin eines auf Korfu wegen einer schweren, lebensgefährlichen Körperverletzung an einer jungen Frau (Raub mit Stoss über einen 9 m hohen Abhang) Verurteilten den in Freiburg dringend Tatverdächtigen identifiziert hätte. Er war damals zu 10 Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Bei seiner Einreise - nach vorzeitiger Haftentlassung- über Österreich 2015 wurden seine Fingerabdrücke genommen. Auf diesen Datenabgleich im Rahmen von Eurdac bezieht sich erkennbar die Mitteilung des BKA.