Mehrere Hundert auf von der Kundgebung der afghanischen Community in Solidarität mit Angehörigen und Freunden von getöteter Studentin - Gegen rechte Hetze

Wie berichtet haben Menschen aus den afghanischen Communities um und in Freiburg zu einer Trauer- und Solidaritätskundgebung mit Angehörigen und Freunden der getöteten Maria L. aufgerufen.

Mehrere Hundet Menschen folgten dem Aufruf zur Kundgebung am Bertholdsbrunnen.

Die Hörbarkeit der Redebeiträge litten leider unter schmalbrüstigen Lautsprechern und zahlreich anwesenden Fernsehteams. Viele junge und ältere Freiburgerinnen schlossen sich der Kundgebung an. Am hörbarsten war noch der Beitrag der FeLi, die auf die vorrangige Zuordnenbarbeit sexueller Gewalt auf nicht überwundene patriachale Männergewalt in allen Gesellschaften insistierte.