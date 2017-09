Über die vermeintliche Notwendigkeit, eine Vergewaltigung und einen Mord noch schlimmer zu machen

Am Donnerstag, den 28. September, fand der vierte Verhandlungstag im Prozess gegen Hussein K. statt, dem die Vergewaltigung und der Mord an der Studentin Maria L. vorgeworfen wird. Diesmal waren ein Freund und der Zellennachbar des Angeklagten geladen. Nach wie vor ist der Besucherandrang an den Verhandlungstagen groß und auch an diesem Tag musste die vorsitzende Richterin das Publikum ermahnen, sich still zu verhalten und keine Meinungsäußerungen von sich zu geben.

Die zentralen Themen der Aussagen waren der Alkohol- und Drogenkonsum des Angeklagten im vergangenen Jahr und dessen psychische Probleme, die vermutlich, so schätzte es der erste Zeuge ein, professionelle Behandlung gebraucht hätten. Weitaus kontroverser und vom Publikum auch teilweise lautstark bedacht war allerdings die Aussage des zweiten Zeugen, der zusammen mit dem Angeklagten vier Tage in U-Haft saß. Seine Aussage vor Gericht widersprach in zentralen Punkten den Vernehmungsprotokollen der beiden polizeilichen Vernehmungen. Grund dafür war, so der Zeuge Darius S., der Dolmetscher, der teilweise die Vernehmung selbstständig und ohne Fragen des zuständigen Polizeibeamten geführt und zudem Vorteile für das Asylverfahren im Fall einer Aussage versprochen haben soll.

Ein wichtiger Punkt ist außerdem in der teilweise widersprüchlichen Aussage von Darius S. untergegangen: Der bereits vorab bekannt gewordene und für Entsetzen sorgende Spruch Hussein K.s, Frauen seien "nur für Sex" da, stellt sich im Gesamtzusammenhang der Aussage deutlich anders da. Er tauchte in einem Gespräch über Homosexualität auf, zielte also auf die Aussage von Hussein K., er sei nicht schwul.

Näheres zu den einzelnen Themen und zur Medienberichterstattung über den Prozess erläutert unsere Kollegin, die beim vierten Verhandlungstag anwesend war.