"Wenn ihr Biodiversität schützen wollt, dann hört auf in unser Land einzudringen und es zu kolonisieren"

Vom 7.-19. Dezember tagt in Tiohti:áke (auch bekannt unter dem kolonialen Namen "Montreal") auf dem traditionellen Gebiet der Kanienʼkehá꞉ka (Mohawk) der 15. Weltnaturgipfel der Vereinten Nationen. Kanada selbst verfolgt das Verhandlungsziel 30 Prozent aller Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Bereits am ersten Tag unterbrach eine Gruppe indigener Jungendlicher von der Westküste die Eröffnungsrede des kanadischen Premierministers Justin Treaudeu. Zu lautem Singen und Trommeln entollten sie ein Banner mit der Aufschrift „Genozid an Indigenen ist Umweltmord. Wenn ihr die Biodiversität schützen wollt, hört auf ein unser Land einzudringen. Kolonialimsus wird euch nicht retten."

