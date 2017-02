Wenn Leni Riefenstahl durch Europa irrt

In der Reihe Eurotopia stellen acht Regisseure, bzw. KünstlerInnenteams ihre Utopie bzw. Bild von Europa auf der Bühne vor. In der Reihe "Das Europäische Hinterzimmer" kann etwas hinter die Kulissen ihrer Beiträge über Europa gesehen werden. Am Mittwoch, dem 7. 2. stellt der schweizer Regisseur Jarg Pataki seinen Beitrag vor, in dem er die NS-Filmemacherin Leni Riefenstahl auftreten lässt, die in Europa nach ihrem Bild des Schönen, Wahren, Einfachen sucht. Ein paar Hinweise gibt Pataki im Gespräch mit Radio Dreyeckland.