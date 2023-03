For Whom The Moon A Nightsong Sings | 05/03/2023 | Post-Rock-Magazin

Emma Ruth Rundle, Gitarristin, Sängerin und Malerin aus Portland, USA liegt die künstlerische Kooperation im Blut. Bisherige Projekte waren z. B. Post-Rock mit Red Sparowes, Shoegaze-Post-Punk bei Marriages, Folk Rock zusammen mit Chelsea Wolfe oder auch ihr Soloalbum "On Dark Horses" aus dem Jahr 2018. Man weiß nie, was sie als nächstes mit wem macht und wie sie dabei klingt. 2020 hätte sie als eine Kuratorin des Roadburn Festivals in den Niederlanden in Erscheinung treten sollen, was aufgrund der Absage des Festivals aus bekannten Gründen nicht passiert ist. Geplant war neben einer Red-Sparowes-Reunion die Aufführung einer Gemeinschaftsarbeit mit den ähnlich umtriebigen Thou, einer Doom-Sludge-Band aus Louisiana.

Diese Gemeinschaftsarbeit, betitelt mit "May Our Chambers Be Full", ist Teil der Alliance Series des Labels Sacred Bones Records. Sie ist das Dokument zweier Alternative Metal-Welten, die mit kopfschüttelnder Wirkung aufeinanderprallen; eine Platte von stellenweise schädelzerschmetternder Intensität, mit gnadenlosen Riffs, die aus den tiefsten Abgründen heraufbeschworen werden, die mit ruhiger, ätherischer Dark-Folk-Introspektion gekontert werden - eine Mischung, die eigentlich nicht funktionieren sollte, es aber absolut tut. Pippi.

Interpret Album Titel 65daysofstatic Silent Running Overture Apollogaze Ocea Ocea Apollogaze Ocea Hrst Dry Cleaning Stumpwork Anna Calls from the Arctic Dry Cleaning Stumpwork Gary Ashby Dry Cleaning Stumpwork Don't Press Me Emma Ruth Rundle & Thou May our chambers be full The Valley Sleep Dealer Confession No Tomorrow Sleep Dealer Confession December Molly Picturesque Ballerina Black Sea Chained to Suffering Intro Black Sea Chained to Suffering The Pain Make It Self Present Serotonin Syndrome Seed of Mankind The End Alice Boman The Space Between Feels Like A Dream Hypno5e Sheol Tauca - Part I - Another Mono Heaven Vol. 1 Silent Embrace The Otolith Folium Limina Sing No Coda

