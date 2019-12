Post-Rock-Special | 01/12/2019 | Playlist

A Distant (Dark) Source ist der zweite Teil eines Albumprojektes der französischen Band Hypno5e, bei dem es um eine Reise in ein Land aus Geistern der Vergangenheit geht. Am Ursprung dieser Reise liegt der See Tauca, ein altsteinzeitlicher See in Bolivien, wo Sänger und Gitarrist Emmanuel Jessua aufgewachsen ist. Der Tauca-See verschwand vor mehr als 15 Jahren und hinterließ in den Anden in 4500 Metern Höhe trockenes Land und Salzseen, wie die Salzwüste von Uyuni oder Coipasa. A Distant (Dark) Source ist die musikalische Fantasie einer Nacht in dieser Wüste, in der die alten Ufer des Sees in die Seelen der Menschen zurückkehren, die vor seinem Verschwinden in dieser Gegend gelebt haben. Pippi.

Interpret Album Titel Have a Nice Life Lords of Tresserhorn Lords of Tresserhorn Pray For Sound Waves Spiral Hypno5e A Distant (Dark) Source On The Dry Lake Exxasens Revolution Vega Mono; A.A.WILLIAMS Exit in Darkness Exit in Darkness Xylouris White The Sisypheans Telephone Song Constellatia The Language of Limbs The Garden