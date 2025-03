For Whom The Moon A Nightsong Sings | 16/03/2025 | Post-Rock-Magazin

Pattern-Seeking Animals ist eine amerikanische in Los Angeles ansässige Progressive-Rock-Supergruppe, die 2018 von den aktuellen und ehemaligen Spock‘s Beard-Mitgliedern Ted Leonard (Gitarren, Lead Vocals), Jimmy Keegan (Schlagzeug, Backing Vocals) und Dave Meros (Bass) sowie dem langjährigen Songwriter, Produzenten und Keyboarder John Boegehold gegründet wurde.

Da ein neues Spock‘s Beard Album weder in weiter Ferne noch sonst irgendwo am Horizont zu sehen ist, muss sich der geneigte Prog-Rocker nun mit Werk Nr. 5 der Pattern-Seeking Animals zufriedengeben. „Friend Of All Creatures“ orientiert sich qualitativ wie stilistisch eher an seinem Vorgänger, kann aber trotz durchgängig lieblicher Passagen und wunderschön ausgearbeiteter Arrangements nicht an dessen Qualität anknüpfen. In der Sendung zur hören ist die zweite Single-Auskopplung „In My Dying Days“, ein kürzeres Stück wunderschön von Westernmusik durchsetzt.

Insgesamt ist das aber Gejammer auf hohem Niveau: Man bekommt genau das, was man von dieser Band erwarten kann: Professionell gespielten melodischen Progrock, recht abwechslungsreich, zugänglich und vielleicht ein bisschen zu glatt. Pippi.