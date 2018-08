Kritik an der Institution Gefängnis ist das Thema dieses bereits 1977 erschienenen Romans. Neu übersetzt von Thomas Gunkel schildert das Buch aber auch den Prozess, den der drogensüchtige Professor für Kunstgeschichte Ezekiel Farragut während seiner Gefangenschaft in einem Knast am Hudson-River durchlebt. Sieglinde Krause hat das Buch sehr gut gefallen: