Wir trauern um unseren langjährigen Musikredakteur Chico

In seiner Kneipe "Swamp" veranstaltete er mit die besten Konzerte in Freiburg und war bis 2010 Musikredakteur bei Radio Dreyeckland. Vor wenigen Tagen ist er sehr plötzlich verstorben. Unser herzliches Beileid gilt all seinen Nahestehenden.

Sondersendungen sind bereits in Planung, an dieser stelle bloß ein kleiner (musikalischer) Gruß aus unserem Archiv. Von einer Band, die ihn sehr mochte - und er sie: die Dives.

4:33