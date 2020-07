Rassismus bei den Sicherheitsbehörden? Dieses Jahr steht der Besuch der Europäischen Antifolterkomission an. Dabei sollen Gefängniszellen inspiziert und Polizeiwachen unangemeldet besucht werden. Am Ende der Visite steht ein Bericht. Ob dieser dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, liegt dann ertseinmal in den Händen der jeweiligen Regierung.

Radio Dreyeckland hat sich mit dem Kriminologen und Juristen Thomas Feltes unterhalten.