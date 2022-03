"Wissen ist Qual"

Der Vater ist eigentlich vernünftig. Doch dann stirbt seine Frau bei der Entbindung des gemeinsamen Kindes an den Folgen eines Eingriffs in Zusammenhang mit einer In-vitro-Fertilisation. Allein mit der Tochter und seiner Trauer kommen plötzlich Zweifel auf: Ist WLAN Strahlung vielleicht doch gefährlich für Neugeborene? Verkaufen Ärztinnen und Ärzte ihr Wissen nur als solches um Geld zu scheffeln? Ist der technische Fortschritt wirklich zum Wohle Menschen oder vielmehr sein Untergang?

Und so wird er zur Galionsfigur der Bewegung "die Regression", die sich nach seinem Ableben mehr und mehr radikalisiert....

Über fünf Generationen spinnt sich diese brandaktuelle, zwischen Satire und Dystopie changierende Erzählung des britischen Autors Dennis Kelly, der zu den meistgespielten Dramatikern unserer Zeit zählt (zuletzt war am Theater Freiburg in der Spielzeit 19/20 GIRLS AND BOYS von ihm zu sehen). Meisterhaft spannt er den Bogen zwischen dem Erleben von Unsicherheit und Ambivalenz, dem Bedürfnis nach Widerstand und der Entscheidung zum Totalitarismus. So erschafft er ein erschreckend realistisches Spannungsfeld an den Bruchlinien unserer Zeit.

Mit der Inszenierung von DER WEG ZURÜCK stellt sich die junge, ostfriesische Regisseurin Hanna Müller – die von Dennis Kelly ebenso begeistert ist wie von Science-Fiction-Filmen – erstmals am Theater Freiburg vor.

Wir hören einen Zusammenschnitt der Premiere am 19. März.