Kahla Fuchs - Sandy Denny

Kahlafuchs ist eine Musikerin und Stimmbildnerin aus dem Schwarzwald. „The Songs of Sandy Denny“ heißt ihr Soloprojekt, das sich der Musik der mit nur 31 Jahren verstorbenen Sandy Denny widmet. Während Carol King, Kate Bush oder Joni Mitchell zum Kanon der wenigen großen Frauen des Songwriting und Composing der Siebziger Jahre gehören, ist der Name Sandy Denny völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Das Projekt soll Sandy Dennys Musik wieder erklingen lassen und mit ihrer Musik ein neues Publikum erreichen. Komponierende Frauen sind in der Pop/Rock-Musik bis heute in der absoluten Minderheit. Den Einfluss, den sie auf die Entwicklung der Rock/Pop-Musik hatten, ist musikgeschichtlich nie ausreichend gewürdigt worden. Sandy Denny ist hierfür ein Extrembeispiel. Sie sang nicht nur als erste und einzige Gastmusikerin bei Led Zepplin (Battle of Evermore), brillierte als einzige Frau als Sängerin, Gitarristin und Songwriterin schon Ende der Sechziger Jahre mit einer Band im Bereich Folk-Rock, sie ist auch die erste Frau, die zu dieser Zeit auf einem herausragenden literarischen Niveau Songtexte geschrieben hat, die auch durchaus das Niveau von Bob Dylans Songtexten erreichen.