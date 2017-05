Zeitung "El Watan" im algerischen Film "checks and balances"

El Watan ist die wichtigste französisch-sprachige Zeitung in Algerien. Gerade in Zeiten von politischen Krisen wird in den Redaktionssäälen viel und intensiv diskutiert. Der Regisseur Malek Bensmaïl verschaffte sich Zugang zu den Redaktionsräumen dieser Zeitung und hielt ihre Arbeit in dem Film „checks and balances“ fest. Dieser Film wurde beim Freiburger Film Forum am vergangenen Samstag gezeigt. Wir waren bei der Filmvorführung und bei der Diskussion mit dabei. Außerdem sprachen wir im Interview mit Bensmail über sein Projekt und die Zukunft der Presse in Algerien in Anbetracht der Präsidentschaftswahlen.