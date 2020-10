Freundschaft und Romantik - zwei Beziehungsformen, die stark von einander abgegrenzt werden müssen, man denke an "no homo" oder den Begriff der "friendzone". Aber was sind eigentlich Unterschiede zwischen romantischen und freundschaftlichen Beziehungen, und wo liegen ihrer Gemeinsamkeiten? Welche Funktion erfüllen beide im kapitalistischen Patriarchat und warum werden Liebesbeziehungen gesellschaftlich so priorisiert?