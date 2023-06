von Collective Climate Justice Basel ein Interview mit Emma.

Themen : Was hat sich seit dem Camp im letzten Jahr in der Schweiz verändert in Bezug auf Migrations- und Flüchtlingspolitik und bezüglich Klimapolitik.....und wie ist das mit der Repression gegen Klimaaktivist*innen in der Schweiz?

(Ab Min. 7´geht es um das Programm des Camps)

