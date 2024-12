Kinderradio Dreyeckländchen Sendung 4

In der vierten und vorerst letzten Sendung von "Kinderradio Dreyeckländchen" geht es um jüdische Menschen. Die Form der Diskriminierung (Ungleich behandeln und abwerten) die sie ausgesetzt sind heißt Antisemitismus. Bevor wir aber erfahren, was genau das bedeutet werden wir uns erst näher mit Judentum und Jüdischsein beschäftigen. Denn viele wissen kaum was über jüdische Menschen und das wollen wir mit dieser Sendung zumindest etwas ändern.

Euch erwarten Beiträge unserer Kinderradiogruppe, die sich an das Thema heranwagen, in dem sie jüdische Dinge unter die Lupe nehmen. Ihr hört außerdem Aufnahmen von Kindern der jüdischen Lichtigfeldschule in Frankfurt, die uns nicht nur ihre Schule beschreiben. Sie erklären uns unter anderem auch, was für ein jüdisches Fest aktuell gefeiert wird, nämlich das Lichterfest Chanukka.

Um Chanukka wird es auch in der Kurzgeschichte gehen, und um genau zu sein um ein kleines Chanukka-Wunder.

Im Interview mit einer Ehrenamtlichen vom Projekt "Meet a Jew" erklärt diese genau, wie das Projekt Begegnung zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Menschen schafft um Vorurteilen gegenüber jüdischen Menschen vorzubeugen oder diese abzubauen.