Sauropod am Dienstag live im Mumag

und am 30.11. im Räng Teng Teng.

Die dreiköpfige Band aus Norwegen hat im September ihr Debutalbum "Roaring at the Storm" veröffentlicht und ist damit jetzt auf Tour. Große Musikmagazine lobhudeln über die Band so:

„Bahnt sich da zwischen Grunge, Punk, Indie und Garagerock die nächste Newcomer-Sensation an?“ VISIONS

„Los, Subways, anhören und dann sofort auflösen!“ musikexpress

„Dieses Debüt verströmt den unangepassten Hauch, mit dem Motorpsycho international regelrechte Stürme heraufbeschworen haben.“ LEGACY

„Das Trio nutzt enorme Ressourcen und Freiräume, um sich auszutoben und widersprüchliche Entwürfe progressiv zu gestalten.“ Underdog Fanzine

We will see and listen to - live in den RDL-Studios.