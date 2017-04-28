Radio Ech (russisch) 29.04.2017 - Slawutytsch, die Stadt der Tschernobyl-AKW und Leo Trotzky heute / Славутич - город чернобыльских атомщиков и Лев Троцкий сегодня

Несколько дней спустя после годовщины на Чернобыльской АЭС ведущая Радио Эх Света делится своими впечатлениями о Славутиче, городе работников ЧАЭС, Припяти и Объекта "Укрытие". Как живут атомщики и какую роль играет для них 26 апреля 1986 г.?



Во второй части передачи историк Александр Резник поделится своими наблюдениями о мифах о Льве Троцком, архитекторе победы большевиков, почти истреблённом из коллективного сознания советских граждан и их потомков сегодня. Александр Резник - автор двух книг о Льве Троцком: "Троцкий и товарищи. Левая оппозиция и политическая культура РКП(б), 1923–1924 годы" и "Л. Д. Троцкий: pro et contra, антология".