I am Oak live im Musikmagazin

Die Uetrechter Band rund um Thijs Kuijken kommt bei Eva im Studio vorbei, bevor sie dann am Abend des m 19.5. live im Great Räng Teng Teng spielen. Nachdem Thijs Kuijken alias I am Oak bei seinem letzten Album „Ols Songd“ neuen Schliff an altes Material legte, erschien Ende Februar 2016 mit „Our Blood“ nun endlich wieder eine Platte mit neuem Material des niederländischen Songwriters. „Our Blood“ startete mit zaghaften Songfragmenten auf derAkustikgitarre,emanzipierte sich dann aber Schicht für Schicht von dem traditionellen folky Sound, der die bisherigen I am Oak-Platten auszeichtete.

Zentrales Motiv von „Our Blood“ ist der Verlust eines geliebten Menschen. Kuijken dazu: "The album revolves around an impending loss, seeing it come in closer and closer, experiencing it, being confused by it and subsequently dealing with it. It explores how the death –of either a bond or a body– is a part of life and how it can also go beyond sorrow alone“. Verlust als Aufbruch also, als Nährboden, auf dem wieder etwas Neues, Positives entstehen kann. Der neue Sound von I am Oak unterstreicht das nachdrücklich, der nach unzähligen Konzerten in Europa, den USA, der Ukraine oder Estland 2017 auch wieder durch Deutschland, Österreich und die Schweiz getragen wird.