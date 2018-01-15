"2018'in ilk türkçe yayini Bulut Gecti programinda muzik agirlikli bir icerik vardi bu hafta fakat bilgisini vermeden geçemeyeceğimiz iki önemli gelisme hakkinda da haber paylasimimiz oldu. Bunlardan ilki, KESK öncülüğünde düzenlenen ve cesitli kitle örgütlerinin de katilimiyla yine dün, 14.01.2018 de, Istanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda gerçekleştirilen "OHAL degil Demokrasi" mitinginin haberi idi. Diğer önemli gelisme ise; CHP Istanbul Il Baskanligi'na seçilen ilk kadın il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ve dolayisiyla tüm kadinlarin kazinimina dair haber idi. Haber kaynagimiz: www.gazeteduvar.com.tr Bir sonraki programimizda, 28 Ocak Pazar günü yeniden buluşmak üzere."