Am 16. Juni feierte die DAI, die Deutsch-Afghanische Initiative, ihr 17-Jähriges Jubiläum. Der Verein organisierte daher ein Fest im Bürgerhaus am Seepark. Zwischen Freude am Tanzen, Essen und Trinken, war es auch die Möglichkeit an die Aktivitäten des Vereins zu erinnern und die Leute darauf aufmerksam zu machen. Manizha von Our Voice war vor Ort. In dieser Reportage berichtet sie darüber.