ein Frauen und Familien Communitycentre in Ismir stellt sich vor

Yasamak heißt Leben auf türkisch und so heißt auch das seit September 2020 geöffnete Frauen und Familien Communitycentre in Ismir, in der Türkei.

Das Yasamak social Centre ist vor allen Dingen für geflüchtete Frauen und ihre Kinder da. sie können dort juritische, psychologische und sozialarbeiterische Untertützung erhalten und das Zentrum bietet die Möglichkeit zum ungezwungenen Austausch und Skillsharing.

Hamed mit dem wir im Interview sprechen ist einer der Initiatoren des Centers. Er kommt aus dem Iran und lebt seit 2 Jahren in der Türkei. Er erzählt uns von den ersten Monaten des Yasamak Centres, wie seine Erwartungen übertroffen wurden, was die Idee hinter dem Centre war und wie es positiv auf die Situation geflüchteter in der Türkei wirken kann.

das angefügte Audio ist die englische Rohversion des Interviews und wird in kürze auch in übersetzter deutscher Version hier hochgeladen.

mehr Infos zum Projekt findet ihr unter:

www.wothouq.org