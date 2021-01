20.07.2020 Eine Frage der Macht - Rassismus ist der Vater von „Rasse“ – nicht umgekehrt

Wir hören Ausschnitte aus dem Podium vom Carl-Schurz-Haus am 8. Juli 2020 mit dem Titel "America On Fire Pt. 2: Racism, Police Reforms and the U.S. Elections...