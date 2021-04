Faraway Friends - Viva con Aqua

Faraway Friends ist ein Kollektiv aus Künstler*innen, gegründet von

Keno (Moop Mama, Deutschland), David (Produzent und Schlagzeuger,

Österreich) und Ditty (Singer-Songwriterin und Umweltaktivistin, Indien),

die sich auf einer Projektreise von Viva con Agua im September 2019

kennengelernt haben. Inspiriert von ihren Reiseerfahrungen und ihrer

gemeinsamen Vorstellung von Kunst, haben sie in einer Nacht am

Ganges River in Indien beschlossen, gemeinsam ein Album aufzunehmen.

Rain is Coming ist das erste vollständige Album, das in der neuen

Social Label Struktur Viva con Agua Music veröffentlicht wird, mit der

soziale Ziele verwirklicht werden können. Die Einnahmen aus dem Album

fließen in Wasser-Projekte von Viva con Agua in Indien und Afrika.

„Wir wollten unsere Impressionen in ein nachhaltiges Kunstwerk verwandeln“,

so Keno Langbein, Frontmann von Moop Mama. „Unsere

gemeinsamen Erfahrungen geben uns weit mehr als nur Inspiration. Wir

wollen eine authentische Geschichte erzählen und verschiedenen Perspektiven

Raum geben, die für sich selbst sprechen.“ Die indische Singer-

Songwriterin und Umweltaktivistin Ditty ergänzt: „Durch die gesamte

Produktion hört man das Wasser rauschen und kann den Original-

Stimmen der Menschen lauschen.“

Das Album - eine musikalische Klangreise

Der Produzent und Schlagzeuger David Raddish hat während der Reise

nach Indien hunderte von Wassersounds mit seinem Field Recorder

aufgenommen. Das Album erzählt von der Schönheit des Lebens, vom

Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser, von Empowerment

und Menschen, die sich für den Schutz des Planeten einsetzen. „Rain is

Coming“ ist eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion, eine musikalische

Reise durch Indien, die den Menschen eine Stimme verleiht

und zum Nachdenken anregt.