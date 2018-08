Das Open Air Basel vom 09. bis 11.08 2018

!!! Wir verlosen 3x2 Tickets für den Festival-Samstag mit Joan as Police Woman und Mount Kimbie. Einfach eine Mail an musik - ät- rdl.de (RDL-Mitglieder werden bevorzugt ;-)!!!

Eva sprach mit dem Musikalischen Leiter Sandro Bernasconi über das Line-Up, die Geschichte und Besonderheiten des Festivals auf dem Kasernengelände am Rhein.

Seit sieben Jahren hat Basel ein Festival mitten in der Stadt. Der Kasernenhof wird während drei Tagen zur stimmungsvollen Konzertarena. Auf der Bühne von Open Air Basel (bis 2012 Viva con Agua & Kaserne Basel-Festival) standen schon nationale und internationale Top-Acts wie Bonobo (UK), Maxïmo Park (UK), GusGus (IS), Little Dragon (UK), SOHN (UK), Wir sind Helden (DE), Beginner (DE), Who Made Who (DK) und viele weitere. Schon am Nachmittag sorgt das Gratis-Musikprogramm NomiDance! für perfekte Festivalstimmung und die Wiese lädt mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm zum Verweilen ein. Viva con Agua begleitet das Festival seit der ersten Stunde und sammelt mit der Botschaft «sauberes Trinkwasser für alle» mit verschiedenen Aktionen Spenden für Trinkwasserprojekte. Der Nachhaltigkeit wird auch beim reichhaltigen kulinarischen Angebot ein wichtiger Stellenwert eingeräumt. Open Air Basel – let the music speak!