Sondersendung: Delegierte des Congreso Nacional Indigena zu Gast bei Rdl

Delegierte des CNI (Nationaler Kongress der Indigenen) stellen ihre Organisation vor und sprechen von den Kämpfen in ihren Gemeinden [pueblos originarios]. Sie begleiten aktuell die zapatistische Delegation auf der Gira por la vida | Reise für das Leben, eine Station war dieses Wochenende Freiburg.

Wer sich weiter informieren möchte, findet Infos unter folgenden Links:

Ostula: https://www.facebook.com/Comunicaci%C3%B3n-Ostula-647436079022422/

Tren Maya: 30.10.21 Aktionstag gegen Ökozide & Vertreibung: NO al Tren “Maya”! – Stopp die koloniale Schiene der Deutschen Bahn #KeinWohlstandDurchAusbeutung #UnternehmenHaftbarMachen

an Bahnhöfen in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Frankfurt …. (weitere Orte folgen)

https://www.ya-basta-netz.org/tren-maya-made-in-germany/

Delegad@s del CNI presentan su organización y cuentan de las luchas en sus comunidades y pueblos originarios. Al momento, acompagnan la gira zapatista por la vida, tambien en Freiburgo.

Mas información sobre los temas de la charla:

Ostula: https://www.facebook.com/Comunicaci%C3%B3n-Ostula-647436079022422/

Tren Maya: https://www.ya-basta-netz.org/tren-maya-made-in-germany/