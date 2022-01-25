Episode 3. Arabisch

مقدمة

روفي : إيمانويل ، عن شو كنا عم نحكي فعليا ؟

ايمانويل : هممم عن قواعدالنزل في مخيم الستقبال الولي

روفي : آه نعم ،نحنا حكينا بالحلقة السابقة عن القواعد واللوائح في مخيم الستقبال الولي ، لكن

كانت العلومات كتيرة و ما كان فينا نذكرها كلها

ايمانويل : بالضبط ،معناها خلينا نستمر بالكلم عن الوضوع في الحلقة التالتة من برنامج واتس اب

فرايبورغ.

نغمة

ايمانويل : شو هي القواعد يلي بتتبادر لذهنك لا بتفكري بمخيم الستقبال الولي مري ؟

روفي : في كتير للحقيقة الكثير. على سبيل الثال ، مافينهم السكان القاطني بالخيم انو يقفلو ابواب

غرفهم الشخصية.

إيمانويل: نعم ، خاصة انو الناس فينهم يجو باي وقت و يفوتو على الغرفة. انا شخصيا فقدت أشياء

كثيرة بسبب هاد الشيء . وفي كمان حظر الخمور داخل الخيم. و ما فينا ندخل الى اشياء زجاجية

على غرفنا و كأننا اطفال و سجناء.

روفي : في كمان حظر على الزوار.

ايمانويل: صحيح، ل يسمح الك بالزيارة إل إذا كان عندك زوج أو حالة طارئة. لكن ممكنوع الزيارات،

الخاصة. و كمان مو مسموح بدخول النظمات الغير الحكومية. يجب على الهتمي بالدخول

الحصول على تصريح ولزم أن يتقدموا للحصول عليه.

روفي: عملية التصريح هي اجاء طويل. متل ما بتعرف ، فريقنافي راديو اور فويز كان عم يشتغل على

هاد التصريح . كان الوضوع معقد ا! كان لزم نملي استمارة وإعطاء نسخ من جوازاتنا. حتى

احتجنا لورقة من الشرطة لحتى نقدر نفوت . بس الضحك انو ما حسنا نحصل علي التصريح

إيمانويل: أوه ليش؟

روفي : قالوا ، انو مافي سبب لوجودك بالداخل طالا عم نقدم نشاطاتنا خارج الخيم. لكن كل يلي كنا

انريدو انو نعمل تواصل مع الناس و نتعرف عليهم بمكانهم ياي عايشيي فيه . الن لزم نحكي مع

الناس من ورا السياج و دائما عن تصادمات مع رجال السيكيوريتي.

إيمانويل: هممم ، وحتى إذا قلت على سبيل الثال أنك بتحب تقدم دورة لغة بالداخل ، رح يقولولك

.أنه فينك تقدمها ا خارج الخيم.طبعا ما عم احكب عن زوار خاصي، هاد الشي ممنوع تماما .

روفي: ليش برأيك هاد النع للزوار ؟ عم يخافو من شي ؟

. إيمانويل : طرح بن هذا السؤال على الحكومة.

الحكومة قالت انو بيريدو الهدوء بالخيم و انو مهم بالنسبة الهن حماية الناس ... طبعا المر

سخيف للغاي ، لنني بسمع كثير من اللجئي يلي بيرغبو بمقابلة الصدقاء في بيوتهم ، لكن

الحكومة تقول إن ذلك من أجلهم. سلمتهم.

إيمانوويل : متل ما بتعرفي روفي ، فينو الواحد يقاضي هي القواعد.

روفي : نعم ، و انت عملت هاد الشي بنفسك صح ؟

إيمانويل: نعم أنا وخمسة رجال تانيي من الخيم. كان للحقيقة كفاحً طويل و صعب ان صح التعبير

في وقت ما.ومع كل هاد الشي ما حصلنا علي حقوقنا. و طبعا ما رح يحصل المر لنو ما عدنا

عايشيي بالخيم.

روفي: لهاد الشيء بتم اغلق القضية بحال خروجك من الخيم. هي اللوائح و القواعد بتجعل من

الصعب على السكان محاربتها. بتم وضع اللجئي في موقف ضعيف للغاية.الناشط بي ،يلي بدعم

الناس يلي حابيي يحصلو على حقوقهم ، بتفهم الناس يلي ما حابة تقاتل منشان حقوقها.

عم اتخيل حالي محل الناس و بسأل حالي كمان اي نوع من الصبر بحتاجو لجي على الانيا ،

وطلب اللجوء ، وبنفس الوقت عم برفع دعوى ضد الحكومة يلي طلبت اللجوء فيها. لذاالك بقول انو

هاد الشي نوع من التناقض بس لكا مافي طريقة تانية او الطريق الوحيدة حتى. و نحنا

watch LEA منحاول ندعمهم بهي الحرائات.

إيمانويل: وكمان ، ممكن يواجه بعض الشخاص صعوبات بعد مقاضاة هي القواعد. حتى انو تم

ترحيل أحد الشخاص على بلدو غانا بعد مقاضاتو لهي القواعد ، وتم نقلي أنا ورجال آخرين إلى

مكان بعيد. أنا بأمن أنه هاد نوع من العقاب ألنا . خاصة عندما ل ينضم الكثير من الناس إلى

القضية ، فقد يعاني بعض الشخاص دا ًئما من مشاكل

الحماية الوحيدة التي تتمتع بها انو لا تورجي تضام ًن مع الخرين و العمل ع الوضوع كمجموعة

لنك ، كفرد ، رح اتضيع بالخيم و اتضيع معك حقوقك

روفي: عواقب التماس ثقيلة للغاية. يجب على الرء أن يكون شجاعا جدا للقيام بذلك بعد ذلك. كما

.نقول بلغة بيجي ، أنا أغسل يدي من أجلك

ايمانويل: هههههه نعم صعب كتيير. لذلك الشيء الوحيد الذي يمكن أن يطلق سراح شخص ما هو -

أن هناك مجموعات مثل ليا وتش يلي بتدعم هاد الشي.

نحن موجودين كمجموعة داعمة ، وإذا حدث شيء ما ، او إذا حصلت على تحويل و ما بتريدو ، او إذا

حرموك من الال ، فلزم نتحد سوا ليجاد الحل. ولكن هذا هو السبب في أنه من الهم أن نتحد م ًعا

لنو فقط من خلل أنو نحنا أكثر من واحد فينا ننهي هذا القمع وحله.

روفي: النقطة يلي أثارها بن هل مهمة للغاية. لحتى تكون ناجح ، من الفضل أنو تتصرف كمجموعة.

إيمانويل: نعم ، متل ما بتعرفي تحفيز الناس داخل الخيم مسألة صعبة كتير. خاصة وأن مقاضاة

القواعد ليس لها تأثير مباشر على عملية اللجوء الفردية

روفي: نعم صحيح بس لكن كتير منيح انو تكون على اتصال بشبكة من الشخاص الناشطي من أجل

قضية اللجئي. ورح يكون طبعا الها تأثير على اللجئي يلي رح يجو من بعدك.

إنها لفكرة أعلى ، على سبيل الثال ، أن اللجئي الذين يأتون من بعدك أو بشكل عام ، سيكون وضع

ًا ، فقد ل

اللجئي في ألانيا أفضل ، وعندما ترفع دعوى ضدها وربما تكون الحكمة قد قررت إيجابي

يعيش اللجئون القادمون. تحت نفس الظروف القذرة كما فعلت. وأعتقد أن هذا هو الدافع وراء قيامنا

بذلك ، لننا نريد أن نجعل وضع اللجئي أفضل

إيمانويل : منتل ما بتعرفي روفي ، ببعض الحيان بأفريقيا لا بيحدث شيء ينتهك حقوق النسان

في بلد ما ، فالنظمات الدولية والنظمات غير الحكومية والمم التحدة بتجي وبتطلب من الحكومة

اتخاذ تدابير ضد النتهاكات. ليش ما بتم هاد الشيء بهي الحالة؟

روفي: آه ، هذا لنو في ألانيا قاعدة محددة بتنص على أنو ل يمكن رفع دعوى ضد اي اجراء حكومي

إل من التضرر. لذلك ، يمكن بس للمقيمي فقط رفع دعوى ضد قواعد النزل . الشيء الوحيد التاح

للمنظمات والشخاص خارج الخيم هو رفع دعوى ضد حظر الزوار.

.

إيمانويل: آه ، من الجيد معرفة هاد الشيء. أعتقد ، بشكل عام ، أنه من الهم معرفة حق الأ و كمان

الماكن يلي لزم يرحلها لا تكون في حجاة لطلب الساعدة .

روفي :نعم ... في أسئلة SAGA على سبيل الثال ، فينها ناس اخصائيي انو يساعدوك اذا عندك ،

تتعلق بوضعك. طبعا لزم تجيب معك كل الوراق و الستندات الستندات و رح يقولولك الشخاص

هنيك اكتر عن حالتك الفعلية ، و شو هي الحتمالت و شو يلي لزم تساويه.

إيمانويل: في ألانيا ، في كتير اوراق . و ما يهم هوي الوراق. لذالك كتير منيح معرفة المور

بخصوص مستنداتي الشخصيي

روفي: إلى جانب كل ذلك ، من الهم انو الناس يلي بالخيم بناء شبكة تواصل مع الناس في الخارج. .

الناس يلي عايشيي هون وبيعرفو النظام. و عندهم فكرة أفضل عن طريقة العيش بالانيا. بالضافة

انو فينهم يدعموك في حالة حدوث مشكلة. فينهم ينظمولك دورة تعلم اللغة اللانيةوالبحث ل ًحقا

عن عمل أو مكان للنوم.

ايمانويل : على سبيل الثال ،بتحاول مبادرة ليا واتش التواصل مع الناس يلي بالخيم عن طريق

مشروع اسمو كافي التواصل .

نحنا بليا واتش منقدم كافي التواصل ، بحيث منجتمع مع السكان لنقوم بعملية التبادل و التواصل

معهم ، و لكسر العزلة وإيجاد حلول للفراد. وكمان لنخلي الوضع بالعنى الواسع أفضل.

إيمانويل: نصيحة أخيرة ممكن الواحد انو يعطيها للسكان الخيم هي أنه من الهم التعاون. و عدم

.التفكير بحالة فردية . طبعا هي النصيحة بتنيطبق فقط على اللجئي ولكن بشكل عام

عندما بتعلق المر بالظلم الجتماعي ، فا ما فينك تحلها كفرد ، بل بتحلها فقط كمجموعة. وبالتالي ،

من الضروري ج ًدا أنو نجتمع مع بعض ونحاول إيجاد طريقة لخوض النضال م ًعا.

روفي : لكن إيمانويل ، متل ما بتعرف ، اللجئيي بنفسهم بيعرفو شو الصح بالنسبة الهن لكن نحنا

فقط كمنظمات منقدم الشورة الهم.

ايمانويل : نعم معك حق .عندك شي اتضيفيه على الوضوع.

روفي: ل ، أود أن أقول فقط أخبر مستمعينا ، أن ل تتردد في إرسال الوضوعات التي يرغبون في أن

de.rdl@ourvoice نغطيها في هذا البودكاست ول تنس إرسال تعليقات إلينا عبر البريد اللكتروني

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ايمانويل: روفي ، لنهاء هذا الحديث ، دعونا نستمع إلى قصيدة "ماأنا في فرايبورغ؟" لزميلنا رومي :