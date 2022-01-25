Episode 4. Arabisch

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إلیھم؟

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أخرى للغات مترجمین.

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تتعامل بینما العقلیة الصحة على Medinetz للمرض العامة الحالات مع.

R: تفعلھ ما على قلیلا ً أكثر نركز أن أقترح .صحیح ھذا نعم Medinetz القادمة الحلقة في.

لرومي "فریربرج؟ في یوجد ماذا" قصیدة إلى ونستمع الحلقة ھذه نختتم دعنا .جیدة فكرة :إنتربرایز

R: تعلیقات وإرسال ومشاركتھا حلقاتنا بمشاھدة الإعجاب لإبداء ، مستمعینا أدعو أن أود ، رومي إلى نستمع أن قبل إیمانویل یا

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