قانون بدل رعاية اللجوء

What´s up Freiburg ، والذي يسمى الآن Info-Point Freiburg. Info-تعود صوتنا مع الموسم الثاني من بودكاست

Point Freiburg عبارة عن بودكاست تناقش موضوعات متعلقة بعملية اللجوء في ألمانيا ، وقبل كل شيء تتناول الأسئلة الأكثر شيوعًا وإلحاحًا للمهاجرين وتقدم إجابات لهذه القضايا. في هذه الحلقة الأولى، أخبر هابيل نادين عن تجربته مع بدل رعاية اللجوء. يمكنك الاستماع إلى Info-Point Freiburg كل ثالث أربعاء من الشهر على قناة Our Voice مباشرة من الساعة 4 مساءً إلى 5 مساءً أو على منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة الخاصة بنا.